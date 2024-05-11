أقدم بجعة بالإسماعيلية.. «أم السيد» تشعر بالحرارة وتأكل البوري وتشرب العصائر| شاهد

تعتبر «البجعة أم السيد» واحدة من أقدم البجع المتواجد بمحافظة الإسماعيلية لدى باعة الأسماك المختلفة، والأنثي الوحيدة بينهم.

وأصبحت أم السيد وهي "البجعة" المتواجدة داخل سوق السمك الحضاري بمحافظة الإسماعيلية من أشهر معالم السوق، فهي تعيش منذ أكثر من 30 سنة مع أسرة صاحبها وهو عم السيد الذي اعتني بها وقدم لها وجبات السمك البوري الطازج يوميا كوجبة غذائية متكاملة مع العصائر الفريش والمياه، حتي أن زملاءه نادوها بأم السيد لقيامه برعايتها طوال الوقت وخوفه عليها.



وتستقبل ام السيد الزبائن يوميا داخل سوق السمك الحضاري حتي أصبحت محط أنظار لهم، كما يحرص الأطفال والمصطافين علي إلتقاط الصور التذكارية معها في وجود صاحبها خوفا من تعرض أحد لمضايقتها.

يضيف عم السيد، أنها تأكل ما

بين 2 إلى 3 كيلو سمك بوري طازج يوميا ولا تأكل أي مخلفات أو سمك فاسد، وتشرب العصائر الفريش والمياه النظيفة، كما أنها كائن حساس يشعر بالحرارة وكذلك البرودة.

وعن أهم طقوسها في فترة الصيف، يؤكد بائع السمك، أنها تفضل شرب المياه الباردة كما أنها تفضل الاستحمام علي مدار اليوم هروبا من الطقس الحار، وفي الشتاء، تحرص علي البقاء بجوار مدفئة فرن شوي السمك بسبب شعورها بالبرودة.

يضيف: « البجعة ام السيد وش الخير عليا، من يوم ما ربتها وهي بقت زي عيالي، حنينة عليا، وليها لغة ربانية، بتشعر بالغريب وتخاف من الاذية، ولكنها قوية تعرف كيف تتعامل وتجرح من يقترب لاذيتها».

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