بعد الانتهاء من تعميمه بالمحافظات .. 12 مميزة لـ كارت الفلاح الذكي

أعلنت وزارة الزراعة ، أنه تم تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي في 27 محافظة وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفترية ، حيث بلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3912714 كارت وذلك بمساحة 7749527 فدان .



وفيما يلي أهم مميزات كارت الفلاح الذكي



1- القضاء على الفساد فى منظومة التوزيع

2- تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل الأراضي .



3- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية.

4- تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.

5- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة)

6- القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين ووصول الدعم للمستحقين .

7- تسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك

8- التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها

9- تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة

10- القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق

11- بناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.

12- توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضى الزراعية