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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الانتهاء من تعميمه بالمحافظات .. 12 مميزة لـ كارت الفلاح الذكي

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة ، أنه تم تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكي  في 27 محافظة وبلغ عدد الحيازات المسجلة  5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفترية ، حيث بلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3912714  كارت  وذلك بمساحة 7749527 فدان .
 

وفيما يلي أهم مميزات كارت الفلاح الذكي  
 

1- القضاء على الفساد فى منظومة التوزيع 

2-  تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل الأراضي .
 

3- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية.

4- تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.

5- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة)

6- القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين ووصول الدعم للمستحقين .

7- تسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك

8- التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها

9- تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة

10- القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق

11- بناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.

12- توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضى الزراعية

كارت الفلاح الذكى كارت الفلاح وزارة الزراعة الزراعة توفير قاعدة بيانات الأسمدة

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