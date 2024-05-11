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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تُسلم صحة غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة

صدى البلد

سلمت عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية، المستشفى الميداني المرواني في قطاع غزة جهاز فحص أشعة وسيارة إسعاف مجهزة بالإمكانيات والمستلزمات الطبية كافة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للأسر الفلسطينية.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن شكرها للإمارات لما تقدمه من خدمات وأجهزة ومستلزمات وأدوية، تُساهم في مواصلة العمل في مستشفيات القطاع بعد توقف عدد كبير منها عن الخدمة نتيجة الأحداث الصعبة في مدينة رفح، وباقي محافظات قطاع غزة.

وتواصل الإمارات دعم القطاع الصحي في قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، وتقدم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى داخل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، حيث تعمل الطواقم الطبية بشكل طبيعي.

الامارات جهاز فحص أشعة سياره أسعاف

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