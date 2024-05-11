مدبولي يتفقد مصنعا لإنتاج التليفون المحمول في العاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل أحد مصانع الأدوات الاليكترونية لتصنيع التليفون المحمول بمدينة العاشر من رمضان ، بمحافظة الشرقية ، ورافقه وزير الاتصالات ووزير التجارة والصناعة .

واستمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع اليومي والسنوي ونسبة استخدام المكون المحلي في التصنيع .

وكان رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد بدأ جولة تفقدية في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان؛ في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بتلك المصانع، ورافقه خلالها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مصنع لتصنيع الأدوات الصحية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف تلك القطاعات على مستوى الجمهورية.