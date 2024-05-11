هدوء داخل لجان التيرم الثاني بالقاهرة.. ولا شكاوى من صعوبة الأسئلة.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بمدارس القاهرة ، كانت اليوم هادئة ، حيث مر اليوم بلا اي شكاوى من صعوبة الامتحانات .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : شهدت لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم ، تواجدا فعالا لمديرى عموم الإدارت التعليمية لمتابعة سير إمتحانات النقل بالإدارات التعليمية .

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 مع تذليل كافة العقبات .

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أنه قد تم التشديد في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 على منع اصطحاب الهاتف المحمول ، والإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات .

وتابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم السبت، امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 لطلاب الصف الأول الثانوي، بمدرسة الطبرى الثانوية بنين التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

وأدى طلبة الصف الأول الثانوي اليوم امتحان مادة الرياضيات فى الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهراً داخل لجان مؤمَّنة، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظاً على سلامة الطلاب.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من الطلبة على مستوى الامتحان، وعدم وجود أي مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحان على التابلت.

وأدى 759 طالبا الامتحان فى 38 لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على منصة الامتحان، كما أدى 17 طالبا الامتحان ورقيا بلجنة المنازل.

وأوصى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب.

وشدد على عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024

امتحانات الترم الثاني 2024