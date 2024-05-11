إثيوبيا وجيبوتي تتوليان إدارة خط السكة الحديد الواصل إلى أديس أبابا

تولت إثيوبيا وجيبوتي إدارة خط السكك الحديدية الذي أنشأته الصين قبل ست سنوات، حيث قامت شركة بناء السكك الحديدية الصينية (CRCC) بنقل إدارة سكة حديد إثيوبيا جيبوتي رسميًا إلى الحكومتين الإثيوبية والجيبوتية.

أقيمت مراسم التسليم في أديس أبابا، أمس الجمعة 10 مايو 2024.

تم إطلاق خط السكة الحديد في عام 2018، ويمتد لمسافة تزيد على 750 كيلومترًا، ويربط أديس أبابا بميناء جيبوتي، كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بحسب ما أوردته صحيفة “أديس ستاندر” الإثيوبية.

وتكلف المشروع استثمارًا إجماليًا قدره 4 مليارات دولار، مع مساهمات كبيرة من بنك التصدير والاستيراد الصيني والحكومة الإثيوبية، وأضافت حكومة جيبوتي 878 مليون دولار لدعم بنائه.

وسلط عبدي زينابي، المدير التنفيذي لخط السكة الحديد بين إثيوبيا وجيبوتي، الضوء على تأثيره التحويلي قائلاً: "لقد أحدث خط السكة الحديد الساحلي الاستراتيجي هذا تغييراً جذرياً في ديناميكيات النقل، مما أدى إلى تقليص فترات العبور وإثراء آفاق التجارة".

منذ افتتاحها، سهلت السكك الحديدية نقل ما يقرب من 530,900 مسافر و7,328,500 طن متري من البضائع.