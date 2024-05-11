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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمر كان واضحا.. إنريكي يؤكد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، خلال مؤتمر صحفي، أن الفريق سيظل قويًا في الموسم المقبل حتى بدون خدمات كيليان مبابي، الذي أعلن رسميًا رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار إنريكي إلى أنه كان من الواضح أن مبابي سيغادر النادي، وأنه لا تغييرات في الخطط بالنسبة للفريق، متمنيًا لمبابي التوفيق في مساره المستقبلي.

وفيما يتعلق بالانتقال المحتمل لمبابي، أكد إنريكي أن الأمور غير واضحة حتى الآن.

وأعرب عن ثقته في أن باريس سان جيرمان سيظل قويًا في الموسم المقبل، مؤكدًا على رغبته في تعزيز الفريق باللاعبين الذين يمتلكون الجوانب الفنية والروح القتالية.

من ناحية أخرى، كشفت شبكة سكاي سبورتس عن توفير باريس سان جيرمان أكثر من 200 مليون يورو بعد رحيل مبابي، حيث سيستثمر النادي هذا المبلغ في التعاقد مع 4-5 لاعبين جدد.

وفي فيديو نشره عبر حسابه الرسمي، أعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، معبرًا عن شكره للجميع في النادي ومشجعيه، ومعبرًا عن فخره بتمثيل الفريق خلال السنوات السبع الماضية.

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