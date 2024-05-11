استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد 13 فلسطينياً جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد سبعة فلسطينيين وأصابة آخرين، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال، شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت إن 7 شهداء "أشلاء" وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الحشاش في منطقة عريبة شمال غرب رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.