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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد أيام من كتب الكتاب.. مصطفى كامل يجهّز للاحتفال بزفاف ابنته الليلة

مصطفى كامل
مصطفى كامل

يحتفل اليوم الفنان مصطفى كامل ، نقيب الموسيقيين بحفل زفاف ابنته بعد أيام قليلة من عقد القران.

ويقام الحفل في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة ومن المنتظر حضور العديد من نجوم الفن.

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .

مصطفى كامل

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