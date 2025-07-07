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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذروا.. 3 ظواهر جوية غريبة خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيثُ حذر من عدة ظواهر مهمة تبدأ من 8 يوليو لحد 7 أغسطس.

ظواهر جوية غريبة


وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن هناك ظواهر جوية غريبة تحدث خلال تلك الفترة وهى:

الموجات الحارة 


الموجات الحارة تأتى متتالية، ودرجات الحرارة ترتفع بالليل 

الشمس مولعة


الإشعاع الشمسي عال جدًا.

رطوبة وندى


زيادة فى الرطوبة بالصبح 

كما أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس غدا الاثنين شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ،حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

طقس اليوم الإثنين

أشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجة ، بالإضافة إلى شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 23

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 39 25

نخل 35 20

كاترين 33 18

الطور 35 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 21

مطروح 30 23

السلوم 36 23

سيوة 39 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 40 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 28  

الطقس حالة الطقس ظواهر جوية الموجات الحارة طقس اليوم الإثنين الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة

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