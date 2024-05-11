شفطت 3 مرات وحاطة لمعة جديدة .. أسرار في حياة غادة إبراهيم|فيديوجراف

أطلقت الفنانة غادة إبراهيم عددًا من التصريحات النارية لها عبر برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبرى والذى يعرض على قناة اليوم.

وقالت غادة إبراهيم عن عمليات التجميل "أنا بعمل بوتكس كل 6 شهور عادي، وشفايفي حاطة لمعة جديدة طالعة في السوق بقالها كذا شهر وبيروح بعد ساعات.

وقالت “أنا جايبه اللي بيعمل بومبيه، أنا شفطت خدودي 3 مرات عشان أنا عندي خدود”.

وكشفت عن رأيها في العديد من الفنانات خاصة “ياسمين صبري وهيفاء وهبي” .

وفي الفيديو التالي نكشف رأي الفنانة “غادة إبرهيم” في عمليات التجميل والفنانات اللاتي تفضلهن..