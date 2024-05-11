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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة أخلاقية .. إحالة أوراق طالب في شبرا الخيمة إلى المفتي

حبس المتهم
حبس المتهم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، إحالة أوراق طالب لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لإتهامه بالإعتداء علي طفلة تبلغ من العمر 11 عام، بعد أن إستدرجها إلي مسكنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٦٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٦٥٤ كلي لسنة ٢٠٢٣ جنوب بنها، تتهم النيابة العامة ل "مصطفى ح م" ٢٥ سنة طالب ومقيم منشية عبد المنعم رياض أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٥/١٨ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحيل المجني عليها "فاطمة محمد صبحي حنفي" التي لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة - بأن استدرجها إلي مسكنه مستغلاً صغر سنها وحداثة سنها وسهولة اغوائها إذ ادلفها لداخله مستتراً بها عن أعين المارة فتمكن بتلك الوسيلة من خطفها وكان ذلك بقصد إبعادها عن ذويها، على النحو المبين بالتحقيقات. 


وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنه في ذات الزمان والمكان - واقع الطفلة المجني عليها "فاطمة محمد صبحي حنفي" والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بأن حسر عنها ملابسها وطرحها أرضاً وقام بالإعتداء عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشارت "مني م م" ٤٠ سنة وربه منزل ومقيمه الأميرية القاهرة، أنه عقب مشادة كلامية بينها وبين والدتها قامت بالتواصل مع المتهم عبر تطبيق "السناب شات " والذي إستدرجها الي منزله بإقناعها بالتقابل معه وعليه قامت بالتوجه إلى منزله الكائن بدائرة قسم شبرا أول، وفور دلوفها إلى منزله فوجئت بقيام المتهم بصفعها عدة صفعات على وجهها مما أدى إلى غيابها عن الوعي وما أن استيقظت حتى وجدت انه اعتدي عليها جنسيا وتبين وجود دماء، وقررت ان قصد المتهم التعدي عليها واستدراجها.


وأكد تحريات المباحث، بقيادة "أحمد خ ع" نقيب شرطة معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بأن تحرياته النهائية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهم بمواقعة المجني عليها حال كونه على علم بحداثة سنها ومستغلا ذلك في إستدراجها إلى محل سكنه وعزا قصده مواقعتها.

القليوبية جنايات أول شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتى الجمهورية النيابة العامة

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