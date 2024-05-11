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توك شو

تقنين أوضاعهم إلكترونيًا

خبير اقتصادي: زيادة أعداد اللاجئين في مصر له تأثير على معدلات التضخم|فيديو

صدى البلد

أكد يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن زيادة أعداد اللاجئين في مصر له تأثير على معدلات التضخم في مصر.

 

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وقال يسري الشرقاوي  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر استقبلت وافدين كثر ومنهم وافدون معهم أموال كثيرة وتسببوا في رفع أسعار الإيجارات والتمليك وذلك ينعكس على زيادة الأسعار بشكل عام".

 

وأضاف يسري الشرقاوي: "يجب مطالبة الاتحاد الأوروبي بأن يوضع أمام مسؤولياته تجاه ملف اللاجئين ".

 

وتابع يسري الشرقاوي:"  يجب تقنين أوضاع اللاجئين إلكترونيا، وأن  يصدر تشريع من مجلس النواب بضرورة تسجيل اللاجئين لحصر أعدادهم".

 

وأكمل يسري الشرقاوي:" المقيم المصري في الخارج يدفع أموالا نظير  إقامته في أي دولة ".

 

 

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