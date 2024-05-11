خبير اقتصادي: زيادة أعداد اللاجئين في مصر له تأثير على معدلات التضخم|فيديو

أكد يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن زيادة أعداد اللاجئين في مصر له تأثير على معدلات التضخم في مصر.
وقال يسري الشرقاوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر استقبلت وافدين كثر ومنهم وافدون معهم أموال كثيرة وتسببوا في رفع أسعار الإيجارات والتمليك وذلك ينعكس على زيادة الأسعار بشكل عام".
وأضاف يسري الشرقاوي: "يجب مطالبة الاتحاد الأوروبي بأن يوضع أمام مسؤولياته تجاه ملف اللاجئين ".
وتابع يسري الشرقاوي:" يجب تقنين أوضاع اللاجئين إلكترونيا، وأن يصدر تشريع من مجلس النواب بضرورة تسجيل اللاجئين لحصر أعدادهم".
وأكمل يسري الشرقاوي:" المقيم المصري في الخارج يدفع أموالا نظير إقامته في أي دولة ".