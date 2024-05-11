خبير اقتصادي: زيادة أعداد اللاجئين في مصر له تأثير على معدلات التضخم|فيديو

تقنين أوضاعهم إلكترونيًا

أكد يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن زيادة أعداد اللاجئين في مصر له تأثير على معدلات التضخم في مصر.

وقال يسري الشرقاوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر استقبلت وافدين كثر ومنهم وافدون معهم أموال كثيرة وتسببوا في رفع أسعار الإيجارات والتمليك وذلك ينعكس على زيادة الأسعار بشكل عام".

وأضاف يسري الشرقاوي: "يجب مطالبة الاتحاد الأوروبي بأن يوضع أمام مسؤولياته تجاه ملف اللاجئين ".

وتابع يسري الشرقاوي:" يجب تقنين أوضاع اللاجئين إلكترونيا، وأن يصدر تشريع من مجلس النواب بضرورة تسجيل اللاجئين لحصر أعدادهم".

وأكمل يسري الشرقاوي:" المقيم المصري في الخارج يدفع أموالا نظير إقامته في أي دولة ".