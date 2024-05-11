دفاع النواب: مصر عمود الخيمة للعالم العربي.. فيديو

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تمتاز بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وقال إبراهيم المصري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر تعتبر عمود الخيمة للعالم العربي".

وأضاف إبراهيم المصري: "أي عربي يضطر إلى ترك بلده؛ يقرر التوجه إلى مصر، لأن مصر بلد الأمن والأمان، والشعب المصري يمتاز بالكرم وحسن الضيافة".

وتابع إبراهيم المصري: "زيادة أعداد اللاجئين في مصر لها تأثير على الأمن القومي المصري، وزيادة أعداد اللاجئين تؤدي إلى زيادة الأعباء على الاقتصاد المصري".

وأشار إبراهيم المصري، إلى أنه: "من الضروري تواجد معالجات فورية لملف اللاجئين، والبدء في إعداد حصر دقيق لأعدادهم".