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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنتي ماشية مع رجالة| الدليفري فضح مراته بتصرّف دخل به السجن بإمبابة

صدى البلد

شهدت منطقة إمبابة جريمة بشعة ضحيتها سيدة أذاقها زوجها ألوان التعذيب بسبب شكه في سلوكها حيث جرّدها من ملابسها وحلق شعر رأسها وحاجبيها وصورها عارية انتقاما منها. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة إمبابة بتقديم سيدة بلاغا تتهم فيه زوجها بتعذيبها، انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته ومدى صحة اتهامات الزوجة.

 

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كشفت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن عامل دليفري انتابه الشك في سلوك زوجته وتوهم إقامتها علاقات محرمة مع رجال آخرين فقام بالتعدي عليها بالضرب ثم أجبرها على خلع ملابسها وحلق شعر رأسها بالكامل "زيرو" وحاجبيها ثم صورها مقطع فيديو عارية وبدون شعر للانتقام منها. 

انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة وتم القاء القبض على الزوج المتهم. 

حلق شعرها وحاجبيها زيرو انتقام بشع امبابة

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