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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة بإسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعودة الأسرى

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

تشهد إسرائيل هذه الليلة مظاهرات ضد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في تل أبيب، بالتزامن مع 60 مركز تظاهر آخر في جميع أنحاء البلاد.

وهاجم أحد قادة المظاهرات حكومة نتنياهو، قائلا: حكومة منحلة لا تهتم إلا ببقائها بينما لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين لاجئين في بلادهم".

وأضاف: لقد فقد أكثر من 600 جندي من الجيش الإسرائيلي أرواحهم منذ 7 أكتوبر ، وتدرس الحكومة التصويت على مشروع قانون الإعفاء مع ممثلي الأحزاب الحريدية من التجنيد".

وتابع: لا يزال 132 مختطفا يقبعون في أنفاق حماس، والحكومة الخبيثة تحطم أرقامًا قياسية جديدة في الانفصال عن شعب إسرائيل، لقد أصبحت الحكومة الإسرائيلية كيانا معاديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ويجب استبدالها على الفور".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، قررت إغلاق شوارع رئيسية في مدينة “تل أبيب” قبل بدء مظاهرات المستوطنين وعائلات الأسرى الإسرائليين، مساء اليوم السبت.

وأكدت الصحيفة أن مظاهرات ستخرج الليلة في جميع أنحاء إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدي حماس في قطاع غزة وأيضاء للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

يأتي ذلك على خلفية استمرار عملية جيش الاحتلال في رفح وتوقف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.

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