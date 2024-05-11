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رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة يستنكر بيان الحركة المدنية بشأن اتحاد القبائل العربية

هشام عبدالعزيز،
هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة

استنكر هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بيان الحركة المدنية الذي صدر عن ندوة عقدتها الحركة بشأن اتحاد القبائل العربية واصفا الندوة ومخرجاتها بأنها تنم عن جهل باعتبارات الأمن القومي وغياب القدرة على تقدير الموقف الحالي وخطورتها.

وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له أن في الوقت الذي تخوض مصر صراع وجودي وسط مؤامرات تحاك للدولة المصرية تشغلنا الحركة المدنية بمهاترات لا طائل من وراءها.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن البيان ومخرجات الندوة تضمنت عبارات خطيرة تصف كيانا وطنيا بالميليشيات وتتهم الدولة المصرية بأنها تختبئ وراء مسميات مجهولة، مشددا على أن هذه التوصيفات تفتقر لأي أدلة وتناقض المنطق، متسائلا في الوقت الذي تراجعت فيه إسرائيل بضغط أمريكي أمام تحذيرات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل تحتاج دولة بهذه القوة إلى الاختباء؟!

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا الوقت هو وقت الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية وليس وقت ما أسماه بـ "المراهقة السياسية".

هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بيان الحركة المدنية اتحاد القبائل العربية الأمن القومي

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