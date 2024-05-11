عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يوضح موقفه من إرسال القوات إلى أوكرانيا

صدى البلد

علق نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جوان على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال جوان: "الرئيس الفرنسي يتحدث عن الحاجة الملحة لمواصلة دعم أوكرانيا. على مستوى الناتو يتم اتخاذ القرارات بالإجماع، ليس لدينا خطط أو نية سياسية في هذه اللحظة لنشر قوات الناتو في أوكرانيا".

وأضاف: "ما زلنا مهتمين في الحلف بدعم أوكرانيا بكل الطرق الممكنة، ولكن في الوقت نفسه نحن حريصون ألا تتحول هذه الحرب إلى صراع أكبر بين الناتو وروسيا".

وتابع: "القرارات الأخيرة لتدريب الطيارين الأوكرانيين وتوفير طائرات إف-16 تتعلق بالوضع الحالي في الحرب، لذلك أعتقد أن الأمر لا يتعلق بتجاوز الخطوط الحمراء، بل بتطوير ديناميكيات هذه الحرب".

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد المدة التي ستستمر فيها العمليات العسكرية في أوكرانيا، لكن "في هذه اللحظة تشير كل الدلائل إلى استمرار هذه الحرب."

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي التصريح الخطوط الحمراء الأوكرانيين الفرنسي إيمانويل ماكرون العمليات العسكرية الطيارين الأوكرانيين الرئيس الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

رد فعل مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على البلدية

موضوعات متعلقة

رئيس المجلس الأوروبي يحث إسرائيل بعدم القيام بعملية برية في رفح الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية تفعل خطة طوارئ للتعامل مع الأزمة المالية وصرف رواتب الموظفين

انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في الجليل الأعلى المحتل

حزب الله يعلن استهداف موقع رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة

رئيس الوزراء العراقي يطالب بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة رسميا

الأرصاد العراقية تحذر من تصاعد الغبار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

بسبب تحسن الاقتصاد الصيني.. ارتفاع أسعار النفط عالمياً

سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية صهيونية بمحيط مستوصف الزيتون جنوب غزة

ترشيحاتنا

صحيفة: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية حساسة لإسرائيل مقابل تجنب عملية شاملة برفح

أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. فيها راحة وانشراح للصدر

إلغاء الامتحان والرسوب .. تحذيرات من محافظة الجيزة للطلاب والملاحظين

بعد طرحها بساعتين.. نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نصر سالم يكشف سبب عدم اجتياح إسرائيل رفح حتى الآن .. فيديو

قرار عاجل من طارق العشري بشأن استقالته من تدريب الاتحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحبك يا مصطفى .. قمر النجوم يشعل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين

بـ فستان ملكي مطرز | ابنة مصطفى كامل تتألق في حفل زفافها ..صور

بعد 100 ساعة عمل | وفاة شاب داخل البنك بأمريكا.. ما القصة؟

شبه بعض .. منى الشاذلي تخطف الأنظار برفقة شقيقتها

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-