عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: سرقة التيار الكهربائي بأي طريقة حرام شرعا

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

قالت دار الإفتاء، إنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة.

وأوضحت أن سرقة التيار الكهربائي، حرام شرعا؛ لأن هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).  

أنواع الحج الثلاثة .. وكيفية أداء كل منها | دار الإفتاء تجيب

وقال إن سرقة التيار، تعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله- تعالى- طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته- تعالى-، وطاعة رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال الله- تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وأضافت أنه يُعد أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم). 

وأوضحت أنَّ الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تَعَدٍّ على المال العام بغير وجه حق؛ وقد حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع؛ لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه؛ فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام؛ أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.  

دار الإفتاء التيار الكهربائى كبائر الذنوب الاستيلاء على الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

رد فعل مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الأهلي على البلدية

ترشيحاتنا

صحيفة: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية حساسة لإسرائيل مقابل تجنب عملية شاملة برفح

أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. فيها راحة وانشراح للصدر

إلغاء الامتحان والرسوب .. تحذيرات من محافظة الجيزة للطلاب والملاحظين

بعد طرحها بساعتين.. نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نصر سالم يكشف سبب عدم اجتياح إسرائيل رفح حتى الآن .. فيديو

قرار عاجل من طارق العشري بشأن استقالته من تدريب الاتحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحبك يا مصطفى .. قمر النجوم يشعل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين

بـ فستان ملكي مطرز | ابنة مصطفى كامل تتألق في حفل زفافها ..صور

بعد 100 ساعة عمل | وفاة شاب داخل البنك بأمريكا.. ما القصة؟

شبه بعض .. منى الشاذلي تخطف الأنظار برفقة شقيقتها

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-