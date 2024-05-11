ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

رصدت كاميرا صدى البلد انفعالات إمام عاشور لاعب الأهلي خلال الدقائق الأخيرة التي شهدتها مباراة الأهلي وبلدية المحلة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة.

وظهر على إمام الغضب والشد في حالته بسبب الأوقات التي عاشتها جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين حتى حققوا الفوز في الدقيقة الأخيرة.

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز المستحق الذي ‏حققه الأهلي على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال “كولر” خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي كان الأكثر سيطرة طوال المباراة، ‏وأهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، وطالبت اللاعبين بالهدوء خلال الشوط الثاني.‏

وأضاف المدير الفني أن بلدية المحلة لعب على الهجمات المُرتدة، ويحسب للاعبي الأهلي ‏الهدوء والقدرة على العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز بالمباراة.‏

وأكد “كولر” أن دكة البدلاء كان لها دور كبير في المباراة، وأن التغييرات ساهمت في ‏زيادة الضغط الهجومي وتسجيل هدفين عن طريق عمر كمال وأنتوني موديست.‏

وأشاد “كولر” بالجماهير، مؤكدًا أنه اعتاد على الحضور المميز لهم في استاد المحلة، ‏ووصفهم أنهم اللاعب رقم 12 خلال المباراة بعد دورهم في تشجيع الفريق حتى الدقائق ‏الأخيرة وتحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة.