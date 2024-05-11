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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة في اسرائيل تثور على نتنياهو وتطالب بانتخابات فورية

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد سياسات حكومة الاحتلال بشأن العودة للعمل العسكري في قطاع غزة.

وقال لابيد مساء، اليوم السبت: إن إسرائيل باتت بحاجة إلى إجراء انتخابات فورية.

كما هاجم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي رئيس حكومة الاحتلال  بنيامين نتنياهو بسبب العودة للعمل العسكري داخل قطاع غزة.

ونقلت القناة 13 من التليفزيون الإسرائيلي رسالة هاليفي لـ " نتنياهو " التي وصفتها بـ " القاسية " مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعود للعمل العسكري مرة أخرى في أماكن سبق العمل فيها داخل قطاع غزة نتيجة لعدم اتخاذ قرارات سياسية بشأن تلك الحرب.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الأركان بعث رسالة أو تحذيرا مثيرا إلى نتنياهو، "كابينيت الحرب" على غزة، مفادها أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله العسكري وعودته إلى بعض المدن داخل غزة بدعوى أن سلوك حكومة نتنياهو "عبثي" ومن دون أي تحرك سياسي.

ومن ناحية أخرى، طالب عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة  الشعب للنزول الي الشوارع ضد حكومة نتنياهو.

وقالت عائلات الأسرى خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب مساء اليوم السبت: يا شعب إسرائيل انضموا إلينا واخرجوا للشوارع ليس فقط من أجل أسرانا بل لإنقاذ دولتنا.

وهاجم عائلات الأسرى المحتجزين حكومة الاحتلال عقب شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

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