إصابة شخص بطلق ناري بأحد مراكز الدقهلية

أصيب شخص فى العقد الثالث من عمره بطلق ناري بالرأس خلال مشاجرة بمنطقة مساكن السكة الحديد بدكرنس وتم نقل المصاب إلى مستشفى دكرتس لتلقى العلاج اللازم.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة دكرنس يفيد وقوع مشاجره بمنطقة مساكن السكه الحديد ووجود مصاب بطلق ناري بالرأس .
انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة محمد عطيه ابراهيم الصياد 30 عاما بطلق نارى بالرأس.
تم نقل المصاب إلى مستشفى دكرنس لتلقى العلاج اللازم فينا تكثف المباحث من جهودها لضبط الجانى والسلاح المستخدم فى الواقعة .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.