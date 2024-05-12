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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لرفع كفاءة 159 من العاملين بالمحليات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

يشهد الأسبوع الـ 35 من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تنفيذ 5 دورات تدريبية منهم دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة "النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات"، بالإضافة إلى دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"، ودورة "برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي"، ودورة "التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات"، ويستفيد من الدورات التدريبية 159 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ حتى الآن 150 دورة تدريبية على مدار 35 أسبوعًا تدريبيًا ، بالدورات المخطط بها في الخطة السنوية للتدريب لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام الحالي 2024/2023، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الوزارة للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة؛ بما يساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى، وباقي ملفات العمل المحلي على أرض المحافظات وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات، مما يجعل الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي النجاح فيما يوكل إليهم من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة.

 

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دورات تدريبية مركز سقارة المحليات هشام امنة التنمية المحلية

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