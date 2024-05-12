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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يوجه رسائل هامة إلى أصحاب المساكن المجاورة لمسجد السيدة زينب بعد افتتاحه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره، وبدأ الافتتاح بآيات من القرآن الكريم.

الرئيس السيسي يُصلي ركعتين فور وصوله لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد ترميمه

أدى  الرئيس عبدالفتاح السيسي ركعتين تحية المسجد فور وصوله إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده.

 

الرئيس السيسي: مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لـ سلطان طائفة البهرة، وذلك على المساهمة في تطوير مساجد آل البيت، مؤكدًا أن هذه المشاركة لها دلالة كبيرة.
 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، اليوم الأحد، إن مصر لديها خطة كبيرة للغاية لتطوير مساجد آل البيت.

 

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :"إحنا ممكن نعوض الناس تعويض كويس، أصحاب المساكن التي نشأت بجوار المساجد، وذلك لإخراج المساجد بالإخراج المناسب التي وجدت عليه بأماكنها".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "ربنا أكرم مصر بأن يكون آل بيت النبي (ص)، عندما يبحثون عن أمان وعن مكان يستقرون فيه، به حماية وحفظ وأمان يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر الأمن والأمان".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لسلطان طائفة البهرة، قائلاً: "ببقى سعيد للغاية لما بستقبل جلالة السلطان والوفد المرافق له".

 

السيسي: آل البيت وجدوا الأمن والأمان في مصر

قال  الرئيس عبد الفتاح السيسي إنّ المولى عزّ وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مضيفا: «عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر».

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، أنّ آل البيت وجدوا في مصر الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله على مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها خطة كبيرة للغاية لتطوير مساجد آل البيت.

 

الرئيس السيسي وسلطان البهرة يضعان نقاط «بسم الله الرحمن الرحيم» على ضريح السيدة زينب

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة إلى مقام السيدة زينب عقب افتتاح أعمال تطوير المسجد والمقام بصحبة سلطان البهرة.

ووضع الرئيس السيسي وسلطان البهرة النقاط على كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» المنقوشة على المقام.

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