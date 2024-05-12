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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص تعدوا بالضرب على سائق في مشاجرة بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تعدى 3 أشخاص بالضرب على سائق في مشاجرة بالقليوبية نشبت بينهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بسبب خلافات بينهم.

 وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويله إلى مستشفى بنها الجامعى وألقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مامور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول " ه ص ا " 32 سنة سائق مصابا باشتباه كسر مضاعف بالكتف الأيسر واشتباه كسر بضلوع الصدر من الجهة اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم حجزه للعلاج .


وتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة امنية للفحص والتحري وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 اشخاص تشاجروا مع المجنى عليه إثر خلافات بينهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وأحدثوا إصابته وتم نقله للمستشفى وألقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

القليوبية أمن القليوبية شبين القناطر مأمور مركز شرطة شبين القناطر مستشفى بنها الجامعي

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