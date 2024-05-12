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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في خط الوسط..تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربي

الزمالك
الزمالك

تنتظر جماهير كرة القدم المباراة المنتظرة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الفارس الأبيض بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وأمام جماهير الفريق المنافس. 

يتطلع الزمالك لحسم المباراة منذ الذهاب، على أمل تكرار الإنجاز السابق في عام 2019 عندما توج بالبطولة بعد تغلبه على نفس الفريق المغربي في مباراة الإياب بركلات الترجيح.

 يتوقع أن يشهد التشكيل المتوقع للزمالك مشاركة العديد من اللاعبين البارزين، من بينهم محمد عواد في حراسة المرمى وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم..

من المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

  • حارس المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، أحمد فتوح.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة (أو زياد كمال)، أحمد حمدي، إبراهيما نداي، أحمد زيزو.
  • خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

هذا التشكيل المتوقع يتيح للزمالك استخدام قدراته الهجومية والدفاعية بشكل متوازن، مما يساعده في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وأمام جماهير الفريق المنافس. ويأمل الزمالك في تكرار الإنجاز السابق في عام 2019 عندما توج بالبطولة بعد تغلبه على نفس الفريق المغربي في مباراة الإياب بركلات الترجيح.

 وتقام المباراة في مدينة بركان المغربية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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