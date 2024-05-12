السجن 5 سنوات لمتهمين في جريمة الإتجار بالبشر بالهرم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهمين بالإتجار في البشر في الهرم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام فتاة مجني عليها في أعمال التسول في الشوارع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.



ويُعاقب القانون المصرى كلاً من:

1- ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:



إذا كان الجانى قد أسسّ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.