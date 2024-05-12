عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد مشروع محور الفشن الحر على النيل

صدى البلد

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، بزيارة تفقدية لمشروع محور الفشن، لمتابعة المستجدات التنفيذية للمشروع الحيوي، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل معوقات العمل،  ضمن سلسلة من الجهود الحثيثة لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية بكفاءة وفعالية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

وتفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي وماتم تنفيذه خلال مراحل المشروع، بدءًا من مراحل الإنشاء وصولاً إلى التجهيزات النهائية والتشغيل المستقبلي. كما استمع إلى التقارير والتحديثات الدورية من الفرق الفنية والمهندسين المشرفين على العمل، حيث تم التأكيد بتسريع وتيرة العمل وضمان جودة التنفيذ، ضمن  تكليفات المحافظ بضرورة استمرارية العمل بنفس المعدل لسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي.

محافظ بني سويف: 70٪ نسبة الإنجاز بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري

أهمية إدارة الوقت ندوة لطلاب جامعة بني سويف الأهلية

وتم عقد اجتماعًا بالجهات التنفيذية والمعنية لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتغطية ترعة الشراهنة، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لنقل أبراج الضغط من مسارات المشروع، لضمان تنفيذه بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام الدكتور الدور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محمد هاني محافظ بني سويف مواطنين مشروع تطوير ورفع كفاءة مشروع مستدام مشرفي معوقات لتنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

طلب عاجل من الحكومة للأجانب المتواجدين بالبلاد

موضوعات متعلقة

تموين بني سويف: تحرير 220 محضر مخالفات للمخابز والمستودعات ومحطات الوقود والأسواق

ترشيحاتنا

أصيب منذ يومين.. جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط برتبة كبيرة في غزة

مصر تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

احذر الغرامة.. خطوات سهلة للحصول على تصريح الحج

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني بمحافظة الجيزة

حيثيات سجن سائق أوبر في قضية حبيبة الشماع: يتعاطى الحشيش وأغلق النوافذ

مصر تعلن رسميا دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد نشر صورة لها بفستان الزفاف.. شاهد

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

فيديو

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-