السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد مشروع محور الفشن الحر على النيل

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، بزيارة تفقدية لمشروع محور الفشن، لمتابعة المستجدات التنفيذية للمشروع الحيوي، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل معوقات العمل، ضمن سلسلة من الجهود الحثيثة لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية بكفاءة وفعالية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي وماتم تنفيذه خلال مراحل المشروع، بدءًا من مراحل الإنشاء وصولاً إلى التجهيزات النهائية والتشغيل المستقبلي. كما استمع إلى التقارير والتحديثات الدورية من الفرق الفنية والمهندسين المشرفين على العمل، حيث تم التأكيد بتسريع وتيرة العمل وضمان جودة التنفيذ، ضمن تكليفات المحافظ بضرورة استمرارية العمل بنفس المعدل لسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي.

وتم عقد اجتماعًا بالجهات التنفيذية والمعنية لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتغطية ترعة الشراهنة، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لنقل أبراج الضغط من مسارات المشروع، لضمان تنفيذه بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد.