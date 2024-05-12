بريطانيا تعلن معارضتها إسرائيل لشن هجوم على رفح وترفض وقف بيع الأسلحة لها

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه لا يؤيد خطة إسرائيل لشن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنه يعارض أيضًا فكرة إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقال كاميرون لبي بي سي الأحد إن وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل 'سيجعل حماس أقوى وسيجعل صفقة الرهائن أقل احتمالا'.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها المملكة المتحدة لضغوط لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل عندما قُتل ثلاثة مواطنين بريطانيين خلال هجوم على قافلة مساعدات في غزة في أبريل. وقال كاميرون: 'بعد أيام قليلة وقع هجوم وحشي شنته إيران على إسرائيل'.

وقال إنه يركز بدلاً من ذلك على 'العمل كل يوم' على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك 'ما يمكننا القيام به لزيادة الضغط البريطاني إلى أقصى حد والنتيجة التي ستساعد الناس في حياتهم - بما في ذلك الحصول على الرهائن، بما في ذلك' مواطنون بريطانيون أطلق سراحهم'.

ويختلف موقف كاميرون عن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي هدد بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل إذا حدث غزو واسع النطاق لرفح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت الولايات المتحدة مؤقتًا شحنة قنابل إلى إسرائيل وسط مخاوف بشأن احتمال استخدامها في التوغل في رفح.

قال كاميرون إن الولايات المتحدة 'في وضع مختلف تمامًا' عن المملكة المتحدة نظرًا لأن الولايات المتحدة 'مورد كبير للأسلحة'، بينما توفر المملكة المتحدة 1٪ فقط من أسلحة إسرائيل.