عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس أعمال "الكوميسا": دول المنظمة تمثل سوقا كبيرا لزيادة الصادرات المصرية

الدكتور شريف الجبلي،نائب
الدكتور شريف الجبلي،نائب رئيس الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا

قال الدكتور شريف الجبلي، نائب رئيس الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا، إن الكوميسا هي اختصار الي ما يسمي السوق المشتركة للجنوب والشرق الإفريقي، مضيفا أن هدفها إقامة منطقة تجارة حرة بحيث الدول الأعضاء في الكوميسا هما 21 دولة لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوق مشترك من الدول ووقعت الاتفاقية في سنة 98 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 99.


وأوضح  الجبلي، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى برنامج "بيزنس" المذاع علي قناة "صدي البلد2"، أن أهمية زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا أن هذه منطقة حرة وسوق مشترك ولا يوجد عوائق جمركية وبالتالي هذا منفذ جيد جدا للصادرات المصرية وعدد سكان الكوميسا تقريبا نصف عدد سكان أفريقيا قريم من 600 مليون، وهذه مهمة جدا لنا لزيادة صادراتنا.

 

 أهمية زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا


وأضاف نائب رئيس الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا، أن مصر تصدر الكوميسا في سنة 22 بحوالي 3 ونصف مليار دولار صادراتنا للكوميسا، موضحا أن نصدر الى الكوميسا أشياء كثير زيوت محركات ومنتجات بترولية و أسمدة و مواد بناء و خامات بلاستيك أشياء كثيرة مصر تصدرها.

 

شريف الجبلى الكوميسا شيماء موسى صدى البلد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بلينكن: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة برفح الفلسطينية دون خطة لحماية المدنيين

هل يزور قيادات العالم البرازيل بالدراجات فى COP30 ؟.. تعرف على المدن المحظور بها قيادة السيارات

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-