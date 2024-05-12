نائب رئيس أعمال "الكوميسا": دول المنظمة تمثل سوقا كبيرا لزيادة الصادرات المصرية

قال الدكتور شريف الجبلي، نائب رئيس الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا، إن الكوميسا هي اختصار الي ما يسمي السوق المشتركة للجنوب والشرق الإفريقي، مضيفا أن هدفها إقامة منطقة تجارة حرة بحيث الدول الأعضاء في الكوميسا هما 21 دولة لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوق مشترك من الدول ووقعت الاتفاقية في سنة 98 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 99.



وأوضح الجبلي، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى برنامج "بيزنس" المذاع علي قناة "صدي البلد2"، أن أهمية زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا أن هذه منطقة حرة وسوق مشترك ولا يوجد عوائق جمركية وبالتالي هذا منفذ جيد جدا للصادرات المصرية وعدد سكان الكوميسا تقريبا نصف عدد سكان أفريقيا قريم من 600 مليون، وهذه مهمة جدا لنا لزيادة صادراتنا.

أهمية زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا



وأضاف نائب رئيس الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا، أن مصر تصدر الكوميسا في سنة 22 بحوالي 3 ونصف مليار دولار صادراتنا للكوميسا، موضحا أن نصدر الى الكوميسا أشياء كثير زيوت محركات ومنتجات بترولية و أسمدة و مواد بناء و خامات بلاستيك أشياء كثيرة مصر تصدرها.