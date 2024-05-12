حرائق في القصر الرئاسي السوداني والوزارات الاتحادية بالخرطوم .. فيديو

أفادت تقارير إعلامية سودانية وعربية بأن ميليشيا الدعم السريع قد نشرت صورا ومقاطع فيديو وثقت فيها اشتعال الحرائق وتصاعد الدخان في القصر الرئاسي وعدد من الوزارات الاتحادية وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت شبكة "العربية -الحدث" أن الدخان المتصاعد كان من "محيط سلاح الإشارة يميناً ووسط الخرطوم حيث القصر والوزارات الإتحادية يساراً".

https://twitter.com/ahmadhgurashi/status/1789622238620045429

ووفقا ل "سودان تربيون"، نشر جنود من قوات الدعم السريع مقطع فيديو بتاريخ اليوم يُظهر النيران وهي تلتهم بعض الأشجار في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الذي تسيطر عليه منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام".

وفي 15 ابريل الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، استيلائها على القصر الرئاسي.