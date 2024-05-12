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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: اعتزام مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال مكسب للقضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، على أهمية إعلان مصر اعتزامها، دعم جنوب إفريقيا برفع دعوي قضائية بشأن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، قائلا: "مصر تتحرك على كافة الاتجاهات لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته".

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك للنظر في الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، لا يؤكد على موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني من قديم الأزل فقط، ولكنه سيعزز هذه الدعوى عالميا ويزيد من قيمتها وفاعليتها أمام محكمة العدل الدولية انطلاقا من قيمة ومكانة مصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اعتزام مصر التحرك الرسمي امام العدل الدولية يؤكد وجود أزمة حقيقية تواجه الفلسطينيين، هؤلاء الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة غير مسبوقة فلا يوجد اي شىء يصلح للحياة في قطاه غزة، لافتا إلى مطالب مصر منذ اندلاع الأزمة بالوقف الفوري لإطلاق النار علي الفلسطينيين ووقف التهجير والدخول في هدنة.

واختتم النائب علي نور حسين، أن اعتزام مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا مكسب هائل للقضية الفلسطينية، فمصر ترفض تماما استمرار العدوان الحالي وتداعياته الخطيرة في قطاع غزة وعلى القضية الفلسطينية.

مصر مجلس النواب علي نور الشعب الفلسطيني جنوب افريقيا

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