عضو "حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة:حل القضية الفلسطينية ليس قريبا كما يعتقد البعض

قالت السفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، إن حل القضية الفلسطينية ليس قريبًا كما يعتقد البعض، ولكن بدأت خطوات حقيقية ملموسة لصالح القضية.

وأضافت "بسيم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "نحن نعيش مرحلة من أصعب المراحل التي يواجهها المجتمع الدولي، فهي أصبحت قضية مصيرية".

واسترسلت: العالم لم يعد يجرؤ على أن يتحدث عن ما يحدث في غزة، ونأمل أن لا تحدث عملية برية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.

وأكملت: ما يحدث في غزة هو انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوضح أن هناك تحول في نظرة العالم للقضية.