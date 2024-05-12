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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع بدء الاحتفال بـ"يوم الذكرى".. إطلاق صاروخ من غزة على مستوطنة سديروت

صاروخ من غزة سديروت
صاروخ من غزة سديروت

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  إنه تم اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة نحو مدينة سديروت الجنوبية قبل قليل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في المستوطنة للمرة الثانية اليوم.

ولا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات.

وتم إطلاق الصاروخ تجاه سديروت بعد دقائق فقط من صوت صفارات الإنذار للاحتفال ببداية "يوم الذكرى".

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار  مجددا في المستوطنات القريبة من غلاف غزة، محذرة من إطلاق الصواريخ القادمة.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل"، يمكن سماع صفارات الإنذار في البلدات والمدن بما في ذلك سديروت وإفيم ونير آم وغافيم وكلية سابير؛ وذلك للمرة الثانية خلال ساعة.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية.

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