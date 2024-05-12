حماة الوطن: تحرك مصر أمام محكمة العدل يؤكد حرصها على حقوق الشعب الفلسطيني

رحب عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد إعلان مصر اعتزامها التدخل دعماً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية نظرا للجرائم التى ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وتابع الرتمي في تصريحات صحفية أن هذا الأمر يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر حملت القضية الفلسطينية على عاتقها وتحملت الكثير في سبيل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

ولفت الرتمي إلى أن تحرك مصر الرسمي أمام محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي وضربه بكافة القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط ومماطلته في الوصول لأي اتفاق أو هدنة من أجل وقف اطلاق النار.

وثمن مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، دور المفاوض المصري وجهوده المستمرة في الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وحقن دماء الابرياء، مؤكدا دوره التاريخي في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.