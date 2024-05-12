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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أداة ضغط جديدة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

رحب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإعلان مصر عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال الكمار، في تصريح  صحفي له اليوم، إن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا، سيعطي الدعوى أهمية أكبر وسوف تأخذ منحنى آخر، كما ستكون أشد ضغطًا على الكيان الإسرائيلي الغارق في انتهاكاته القانونية والإنسانية بعدوانه على قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن هذه الخطوة رسالة من مصر للاحتلال الإسرائيلي في مواجهة العدوان المتواصل، والذي يستهدف كل قطاع غزة على الرغم من أن إسرائيل بدأت هجوما على رفح الفلسطينية لكنهت أيضا بالتوازي تواصل عدوانها وهجماتها على كل قطاع غزة.

وأشار النائب مدحت الكمار، إلى أن وجود مصر في هذا التداخل مع جنوب أفريقيا سيعني مزيدا من الضغط السياسي والقانوني على إسرائيل وإعطاء زخم أكبر للدعوى، وربما يشجع العديد من الدول الأخرى على الانضمام، كما أنها رسالة تهدئة جيدة وطمأنة للرأي العام المصري، بأنه حتى وإن كانت هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين لكن القاهرة تعرف موقفها الطبيعي في هذا الصراع.

مصر غزة قطاع غزة جنوب افريقيا إسرائيل

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