عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إسكان النواب تشيد بقرار دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

الفيومي
الفيومي

رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار انضمام مصر إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.  

وأضاف رئيس إسكان النواب، في بيان صحفي له اليوم، أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهى تقوم بمجـ زرة جماعية، تتعارض مع قانون الدولي، وتعرضها لمساءلة جنائية أمام محكمة العدل الدولية، إلا أنها تضرب بعرض الحائط ما يصدر بشأنها، لافتا إلى أنّ ممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تتطلب أمر اعتقال له من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

الفيومي: عقد جلسات خاصة لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي

عطية الفيومي: الأزمات المالية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

وأشار  الفيومي، إلى أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا، خطوة جيدة حيث إن تحرك الدولة المصرية في إطارها لإدانة الاحتلال الاسرائيلي، لما يرتكبه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية لمشاركة مصر وجنوب أفريقيا، في تلك الدعوة ليمثل ورقة ضغط دولية كبيرة على الكيان الصهيوني.

وناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، دول العالم بضرورة التوسيع في إدانة إسرائيل، ليكون هناك موقف دولي، لوقف عدوانها على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإن كان صامدًا أمام هذا العدوان، إلا أنه يتعرض للإبادة الجماعية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي.
 

مجلس النواب الغرفة التجارية بالقليوبية مال واعمال اخبار مصر جنوب افريقيا Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موضوعات متعلقة

 الفيومي: استثمارات جديدة ب 10 مليارات دولار في 13 محافظة

ترشيحاتنا

الرائدات المجتمعيات يشكرن الرئيس بعد قرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية

“كامب ديفيد”| مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام وتحرك عاجل أمام محكمة العدل الدولية

إنفراد.. الشاهد الوحيد على جريمة جواهرجي بولاق يروي التفاصيل

كيف أعرف قبول الله طاعتي؟.. أحد علماء الأزهر يجيب

انفراد.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا

بقيمة 9600 جنيه.. «حياة كريمة» تطلق مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-