أستاذ قانون دولي: تحرك مصر الرسمي أمام العدل الدولية يعطي الدعوى ثقلا كبيرا

أكد نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام أهمية إعلان مصر اعتزامها، دعم جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية بشأن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أنها جاءت في توقيت هام لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته.

وتابع حلمي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، انه يحق لمحكمة العدل الدولية إصدار قرارات محددة لاتخاذ تدابير عاجلة لعدم اختراق قواعد القانون الدولي والإنساني

واكمل استاذ القانون الدولي ان تدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني يُعطي الدعوى ثقل كبير.

وأضاف أن الإبادة الجماعية كانت واضحة لمحكمة العدل الدولية، حينما تقدمت جنوب افريقيا امام المحكمة الدولية سابقا، مشيرا إلى أن دخول مصر وتحركها الرسمي جاء في توقيته السليم، في ظل تحرك إسرائيل نحو رفح وتصعيدها للاحداث بشكل مستمر.



وأكد نبيل حلمي أن تدخل مصري قانوني في ظل الاعتداءات على إسرائيل ، واتخاذها إجراءات تصعيدية ومخالفتها للقوانين والأعراف الدولية.



واختتم أن تدخل مصر يمثل مكسب كبير للقضية الفلسطينية، لافتا النظر لرفض استمرار العدوان الحالي وتداعياته الخطيرة في قطاع غزة وعلى القضية الفلسطينية.



