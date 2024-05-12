أونروا: 300 ألف فلسطينى نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصى

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، إن 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي.

أشارت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إلى أن منطقة المواصي تفتقر للخدمات الأساسية للنازحين.

الوقود

ونوهت "حمدان"، أن دون الوقود لن نتمكن من تقديم الخدمات للنازحين ولا أماكن كافية للنازحين من رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تكرار سيناريوهات الجوع في رفح الفلسطينية.

https://www.youtube.com/watch?v=JG8bmm8Vf4c&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9