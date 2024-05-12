مرتبي 10 آلاف جنيه.. مدير هيئة إستاد القاهر يرد على الخسائر المالية.. فيديو

قال وليد عبد الوهاب ، مدير هيئة إستاد القاهرة ، إن الاستاد شهد أمس ليلة حزينة جدا بسبب الحديث عن بيعه، موضحا أن استاد القاهرة تم تحويله من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية عام ٢٠١٩ ، وعقب ذلك حدثت أزمة فيروس كورونا التي تسببت بعدم دخول أي عائد للاستاد .

وتابع مدير هيئة استاد القاهرة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن أزمة كورونا تسببت في تراكم المديونية على استاد القاهرة ، وكنا بحاجة لعام او اثنين لمواكبة الظروف الاقتصادية عقب هذا القرار .

وتابع ، أن مديونية استاد القاهرة بلغت ٥٥ مليون جنيه بالمستندات وهو أمر لا يمكن إنكاره ، لافتا :" لو أقولكم على مرتبات العاملين بالاستاد هتقولوا إزاي عايشين".

وأكمل : أتقاضى ١٨ الف جنيه راتبا ويخصم مني ضرائب ليصبح راتبي ١٠ آلاف و ٦٠٠ جنيه وكله مثبوت بالأوراق الرسمية .