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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرتبي 10 آلاف جنيه.. مدير هيئة إستاد القاهر يرد على الخسائر المالية.. فيديو

استاد القاهرة
استاد القاهرة

قال وليد عبد الوهاب ، مدير هيئة إستاد القاهرة ، إن الاستاد شهد أمس ليلة حزينة جدا بسبب الحديث عن بيعه، موضحا أن استاد القاهرة تم تحويله من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية عام ٢٠١٩ ، وعقب ذلك حدثت أزمة فيروس كورونا التي تسببت بعدم دخول أي عائد للاستاد .

وتابع مدير هيئة استاد القاهرة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن أزمة كورونا تسببت في تراكم المديونية على استاد القاهرة ، وكنا بحاجة لعام او اثنين لمواكبة الظروف الاقتصادية عقب هذا القرار .

وتابع ، أن مديونية استاد القاهرة بلغت ٥٥ مليون جنيه بالمستندات وهو أمر لا يمكن إنكاره ، لافتا :" لو أقولكم على مرتبات العاملين بالاستاد هتقولوا إزاي عايشين".

وأكمل : أتقاضى ١٨ الف جنيه راتبا ويخصم مني ضرائب ليصبح راتبي ١٠ آلاف و ٦٠٠ جنيه وكله مثبوت بالأوراق الرسمية .

استاد القاهرة برنامج الحكاية هيئة استاد القاهرة فيروس كورونا وليد عبد الوهاب فيروس كورونا

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