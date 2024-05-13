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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرعة بنج زيادة وقفت قلبه.. تفاصيل وفاة الإعلامى هانى عصر

الاعلامى هانى عصر
الاعلامى هانى عصر

قال الشقيق الأكبر للأعلامي هاني عصر أن شقيقه توفى نتيجة الأهمال الطبى بعد تلقيه جرعة بنج زائدة إدت إلى غيابه عن الوعى لمدة 15 يوم  بعد دخوله لإجراء عملية جراحية في «اللحمية» .

وأوضح  الشقيق الأكبر للأعلامي هاني عصر خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2 قائلا:أخويا كان رايح يعمل عملية جراحية بسيطة في اللحمية، ومرضيش يأخذني معاه يومها وقالي كلها ساعتين وجاي مش هطول، وأخويا الصغير راح معاه عشان ميكونش لوحده».

القلب توقف

وتابع: الدكتور الخاص بتشخيص حالة هاني أبلغنا إن أخويا أخذ جرعة بنج زيادة وقلبه توقف 20 دقيقة، وقالي إن كلها يومين وسيستعيد هاني وعيه مرة أخرى، ولكن عندما تم استقدام استشاري للحالة، أبلغنا أن درجة الوعي هي 2% فقط»


وأكمل شقيق هاني عصر: «دكتور الرعاية أبلغني إنهم استلموا حالة هاني في غيبوبة تامة، وأنه سيتم تنشيط عضلة القلب بشكل مستمر لإستعادة الوعي مرة أخرة، ولكن لم يستمر الوضع كثيرًا وتم إبلاغنا بعد يومين بأن هاني قد توفى».

واستكمل: «هاني أثناء الذهاب إلى المستشفى رفقة زوجته؛ توقف في الطريق وقام بتغيير عجلة السيارة بمفردة وكان بصحة جيدة لا يعاني من أي مرض».

 

اهمال الطبي اجراء عملية جراحية الاهمال الطبى الإعلامية نهال طايل اللحمية برنامج تفاصيل صدى البلد 2

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جرعة بنج زيادة وقفت قلبه.. تفاصيل وفاة الإعلامى هانى عصر

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