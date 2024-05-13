بـ10 بطولات.. ميدو يعلق على نتيجة لقاء الذهاب في نهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

وقال ميدو خلال برنامجه: "في الوقت ده الكونفدرالية بـ 10 بطولات والفوز بيها للزمالك حياة او موت".

ونجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل إيسوفو دايو الهدف الأول لنهضة بركان في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 13 من المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.