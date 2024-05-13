هيئة البث الإسرائيلية: حكومة نتنياهو قد تتخذ قرارًا بشأن استئناف المفاوضات الأربعاء

كشفت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، أنه لا اتفاق على موعد جديد لاستئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة وتبادل الرهائن.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة قد تجتمع الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن استئناف المفاوضات.

وكان مسؤولون إسرائيليون كشفوا لصحيفة “هآرتس” العبرية أن مفاوضات إعادة المختطفين لم تتوقف رغم الخلافات مع حماس وفرصة جسر الفجوات منخفضة.

وعلى الرغم من الخلافات العميقة في الرأي مع حماس، أكد المسؤولون الإسرائيليون خلال أن المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن لم تتوقف.

وأبلغت إسرائيل، الوسطاء تحفظاتها على الاقتراح الذي وافقت عليه حماس.

وتريد حكومة نتنياهو أن تخفف حماس مطالبها، لكن القادة السياسيين يرون أن هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى تسوية.