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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 85% من إنشاء محطة المعالجة المدمجة لتنقية المياه غرب قنا

صدى البلد

تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لمشروعات المرافق للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة على مستوى كافة المشروعات الجارية بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع المهندس أيمن رشاد، أعمال البنية الأساسية شبكات ( صرف - مياه - ري - طرق ) للمرحلة الأولى بمساحة ١٤٠٠ فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية بنسبة تقدم الأعمال للطرق " فرمة " ٨٦٪؜، وشبكات المياه ٩٠٪؜، وشبكات الصرف الصحي ٨٩٪؜، وشبكة الري ٧٣٪،؜ ومحطة تنقية المياه ٩٢٪؜، والخط الناقل ١٠٠٪؜ ، وبنسبة ٩٦٪؜ للمأخذ.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أعمال تنفيذ محطة المعالجة المدمجة " المؤقتة " بقدرة ١٠٠٠م٣/ يوم لمدينة غرب قنا بقيمة ١٤,٤ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ ٨٥٪؜ .

 

البنية الأساسية المتابعة الميدانية المشروعات الجارية جهاز مدينة قنا الجديدة

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