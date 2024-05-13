أضرار كبيرة لارتفاع درجات الحرارة على البشرة والشعر والجلد.. استشاري توضح

أكدت دكتورة أغاريد الجمال، استشاري الأمراض الجلدية، أن إرتفاع درجات الحرارة له تأثير كبير على البشرة والشعر والجلد، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم، جعلت هناك ارتفاع كبير بدرجات الحرارة أوو إنخفاض شديد، مما يؤثر على الجلد.

وقالت أغاريد الجمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد”، عبر فضائية “ten”، أن بعض الأمراض الجلدية تغيرت أعراضها، نتيجة التغير الكبير في درجات الحرارة، ناصحة السيدات بعدم وضع أدوات التجميل بكثرة، لأنها تؤثر على البشرة مع درجات الحرارة المرتفعة.

وتابعت استشاري الأمراض الجلدية، أنه لا يجب أن يتم وضع المواد العطرية على الجلد مباشرة، لأنه يسبب التهاب في الجلد، ووجود بقع داكنة، على الجلد.