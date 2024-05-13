مواجهة مهمة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين العديد من المواجهات المثيرة في مختلف البطولات، حيث يتصدر لقاء ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:



- أستون فيلا vs ليفربول - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:



- برشلونة vs ريال سوسيداد - الساعة 10 مساءً - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:



- ليتشي vs أودينيزي - الساعة 7:30 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

- فيورنتينا vs مونزا - الساعة 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات كأس أمير قطر:



- الدحيل vs العربي - الساعة 5:15 مساءً.

- الوكرة vs السد - الساعة 7 مساءً.