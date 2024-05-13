إصابة شخص في تصادم دراجة وسيارة ملاكي بالقليوبية

أصيب شخص فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، اتجاه القاهرة، حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة النارية، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية ميت عاصم دائرة مركز بنها.

وعلي الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، ورجال الأمن، وجرى الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين بعد رفع وتجنيب السيارة والدراجة النارية، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الدراجة والسيارة والإستعلام عن المصاب.