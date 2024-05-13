مستقبل مصر : إجمالي الحاصلات الزراعية وتصنيع المحاصيل وصل 9 مليارات دولار

قال بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس السيسي، إن الجهاز مسئول عن المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والقوى العاملة وشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الغنام: “قطاع الزراعة يمثل 15% من الناتج القومي المصري.. ويحتوي على 25% من الأيدي العاملة فى مصر .. وإجمالي الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي قدرت بـ 9 مليارات دولار ومخطط الدولة إضافة 4 ملايين فدان”.

وتابع: “ جهاز مستقبل مصر لديه عدد من المشروعات الزراعية منها سيناء والسادات والمنيا وبني سويف”.