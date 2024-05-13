مجلس النواب العراقي يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان السبت المقبل، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر على استمرار المجلس بلا رئيس.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن "رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس مجلس النواب".

وكان الإطار التنسيقي دعا يوم الاثنين الماضي القوى السنية للتوافق على اسم وحسم انتخاب رئيس البرلمان في غضون أسبوع، فيما أصرت بعض القوى السياسية المختلفة المضي نحو عقد جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بالرغم من انسحاب مرشح تقدم شعلان الكريم حينها، ما جعل الأنظار تصب نحو سالم العيساوي.