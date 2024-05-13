عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرق قيمة العملة يصل بأرباح تقديرية لـ قناة السويس لـ214.5 مليار جنيه

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن صافى الأرباح بالعام المالى الجديد لهيئة قناة السويس، مقارنة بالعام المالى الجاري، والمقدر لها 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليار عن العام الجارى، وهل ذلك نتيجة نشاط أم رفع قيمة العملة.

وأجاب منتصر خليل رئيس القطاع المالي بـ قناة السويس، قائلا: “تلك الزيادة المقدرة نتيجة فرق قيمة العملة وليست نتيجة زيادة نشاط”.

وسأل سالم، عن زيادة الخدمات المشتراة لتصل حوالي 4 مليارات جنيه بزيادة 1.5 مليار عن العام المالي الجاري.

كراكات خاصة بـ قناة السويس

وعلق خليل: “معظمها نتيجة التعامل مع مقاولي الباطن وكذلك تكلفة تأجير كراكات وخلافه وأن هيئة قناة السويس تقوم الآن ببناء كراكات خاصة بها وستنخفض تلك المبالغ”.

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تثبيت رقم مصروفات الدعاية 37710000 وهو ذات مبلغ العام الحالي بالضبط رغم ارتفاع تكلفة الطباعة والمصروفات.

وعلق ممثل الهيئة، انه طبقا لخطة ترشيد الإنفاق سيتم تقليل الكميات المستخدمة لتعوض ارتفاع التكلفة حتي لا تزيد المصروفات.

وسأل سالم، عن حجم الإقراض المحلي 1.9 مليار جنيه.

وأجاب رئيس القطاع المالي، أن تلك القروض للشركات التابعة وبدون فائدة ويتم سداد 25% من أرباحها لهم.

قناة السويس منتصر خليل ترشيد الانفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

السيسي: 190 مليار جنيه استثمارات مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية

الخارجية البحرينية: شعوبنا تنتظر من القمة العربية قرارات ناجزة لتوحيد الجهود المشتركة

نصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج..ابن القنصل بالإسكندرية يواجه الحبس 7 سنوات

تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

من هم طائفة البهرة ولماذا يعشقون آل البيت؟.. فيديوجراف

كلمة بالخطأ تورط رئيسة دولة أمام شعبها .. ماذا قالت ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

معندناش المفهوم دا .. كريم قاسم يكشف سر عدم زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-