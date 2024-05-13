فرق قيمة العملة يصل بأرباح تقديرية لـ قناة السويس لـ214.5 مليار جنيه

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن صافى الأرباح بالعام المالى الجديد لهيئة قناة السويس، مقارنة بالعام المالى الجاري، والمقدر لها 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليار عن العام الجارى، وهل ذلك نتيجة نشاط أم رفع قيمة العملة.

وأجاب منتصر خليل رئيس القطاع المالي بـ قناة السويس، قائلا: “تلك الزيادة المقدرة نتيجة فرق قيمة العملة وليست نتيجة زيادة نشاط”.

وسأل سالم، عن زيادة الخدمات المشتراة لتصل حوالي 4 مليارات جنيه بزيادة 1.5 مليار عن العام المالي الجاري.

كراكات خاصة بـ قناة السويس

وعلق خليل: “معظمها نتيجة التعامل مع مقاولي الباطن وكذلك تكلفة تأجير كراكات وخلافه وأن هيئة قناة السويس تقوم الآن ببناء كراكات خاصة بها وستنخفض تلك المبالغ”.

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تثبيت رقم مصروفات الدعاية 37710000 وهو ذات مبلغ العام الحالي بالضبط رغم ارتفاع تكلفة الطباعة والمصروفات.

وعلق ممثل الهيئة، انه طبقا لخطة ترشيد الإنفاق سيتم تقليل الكميات المستخدمة لتعوض ارتفاع التكلفة حتي لا تزيد المصروفات.

وسأل سالم، عن حجم الإقراض المحلي 1.9 مليار جنيه.

وأجاب رئيس القطاع المالي، أن تلك القروض للشركات التابعة وبدون فائدة ويتم سداد 25% من أرباحها لهم.